Lo malo y lo bueno del primer año de gobierno del alcalde Manuel Vicente Duque

La consulta sobre lo malo y lo bueno del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, se inició en la Fundación Cívico Social Pro Cartagena Caribe, allí la coordinadora Carolina Calderón, trabajadora social, candidata a magister en Conflicto Social y Construcción de Paz, dio a conocer algunos desaciertos del mandatario.

“Con nuestro observatorio de la transparencia en la contratación observamos que tanto en los primeros 100 días de gobierno como en los primeros seis meses no se ha cumplido con la publicación en los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015 de todos los procesos de contratación pública del distrito en el Secop con sus respectivos anexos. Asimismo la contratación directa sigue siendo la modalidad de contratación más usada. Queremos que aumente el porcentaje del procesos de contratación bajo modalidades de convocatoria pública”,

Otro desacierto lo revela Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo: “Primero la inexperiencia de su equipo de trabajo, sus secretarios y su equipo es muy regular, no responde a la altura de la planeación de la ciudad. En segundo lugar la falta de planeación. Es un alcalde que no planea, que no da continuidad a las políticas sociales que tenía la ciudad y que tampoco propone acciones a largo plazo”.

Lo bueno es resaltado por Juan Camilo Oliveros, decano de facultad de Ciencias Políticas y Humanas de la Universidad Tecnológica de Bolívar: “Sin duda su voluntad política para continuar la implementación de Transcaribe contratando un gerente y contrarrestar todas las fuerzas para impedir la entrada ante este nuevo sistema. Segundo, la permanente mirada que tiene el alcalde hacia lo social y la ciudad no turística y tercero su disposición para articular acciones con el gobierno departamental y nacional”.

Sobre los aciertos también se pronunció Alicia Bossy, directora del Comité Gremial de Bolívar: “Otro punto sería que el alcalde tomó decisiones como el control a parrilleros y de motocicletas en algunas zonas de Cartagena y quizás otro punto es el impulso que se le ha dado en esta administración al deporte”.

Y agregó: “También se puede resaltar su impulso decidido a sacar adelante los proyectos de ciudad, muchos de los cuales están pendiente desde hace varios años. En ese sentido a liderado acciones para llevarlos a niveles más avanzados en su formulación y poder iniciar ejecución en el corto y mediano plazo para algunos de ellos, por ejemplo el impulso que le dio con el apoyo al concejo distrital el plan maestro de drenaje pluviales en su primero etapa”.