Los Bomberos Voluntarios de Aguadas,Caldas anunciaron cese de labores por incumplimientos de la administración

Comunicado de Bomberos

El Sargento Edul Pineda Cortes Comandante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aguadas, Caldas y sus 24 unidades, anunciaron que a partir del primero de enero de 2018, dejaran de atender las emergencias que se presenten en el municipio de Aguadas, dados los incumplimientos financieros que la administración ha tenido con ellos como organismos de socorro.

“El alcalde no quiere aflojar los recursos, no quiere ceder para la prestación del servicio, en atención a emergencias. Esto es una responsabilidad compartida, nosotros ponemos el personal y el municipio pone los recursos, y hasta ahora el alcalde no quiere nada”, añadió el bombero al indicar que no disponen de vehículos oficiales para atender las emergencias, y que muchas veces hacen esa labor en los particulares propios.

Por su parte el Alcalde municipal Óscar Yonny Zapata indicó que no es una protesta sana, pues los bomberos voluntarios no han acordado encuentros con el mandatario para exponer dicha situación, y que por el momento contrarán varias unidades con el salario mínimo mensual para los requerimientos de la comunidad.

Por otra parte el alcalde de esa localidad denuncia que el malestar también se ha generado por una fiesta en las instalaciones de Bomberos Voluntarios de Aguadas donde se consumió licor, y lo cual esta prohibido.

“Esa situación ha generado cierto distanciamiento con el jefe de gobierno del municipio, porque eso no se puede permitir, el que unos bomberos estén de fiesta y consumiendo licor, esa forma no es la adecuada para uno estar preparado para atender una emergencia” dijo el alcalde.

El mandatario de los aguadeños, indico que modificaran ciertas cosas porque quieren que dentro del municipio haya un equipo con un alto desempeño, y dentro de esos cambios se contemplan las unidades de bomberos que reforzaran el equipo oficial de esa institución.