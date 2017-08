“Los cambios que anuncié son los que son”, Alcalde Sergio Londoño frente a nuevos secretarios

El alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek. Foto tomada de la cuenta twitter @AlcaldiaCTG

El alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, manifestó que por ahora no contempla realizar nuevos cambios en el gabinete distrital.

Sin embargo, no descartó que más adelante haga anuncios de reemplazos en otras secretarías, decisión que dependerá del desempeño y gestión que muestren los funcionarios que ocupan las diferentes dependencias de la Administración Distrital.

El mandatario interino realizó cambios en la Secretaria de Educación, Infraestructura, Apoyo Logístico, Oficina Jurídica, Ider y Gerencia Centro Histórico. También nombró nuevos funcionarios en Tesorería, Fondo de Pensiones, Secretaria Privada y Unidad Administrativa de Contratación (UAC) y en la Oficina Asesora en Educación Superior de la Secretaría de Educación. (Lea también: Alcalde Londoño confirmó cambios dentro del gabinete distrital)

“Los cambios que anuncié son los que son, obviamente vamos a ir evaluando metas. porque aquí ningún funcionario es eterno y nosotros tenemos que regirnos, de acuerdo a lo que la ciudadanía espera. Hasta el momento, esos son los cambios que hemos pensado, son la línea de defensa y ayudarán a mejorar la eficiencia administrativa”, expresó.

Londoño Zurek también le salió al paso a la polémica que ha generado el nombramiento de Jorgly Torres en la Oficina de Contratación. Pese a los cuestionamientos que se han lanzado porque esta persona estaría involucrada en las presuntas irregularidades en el criticado préstamo por 250.000 millones de pesos para obras inconclusas y haber protagonizado un incidente con la Superintendencia de Industria y Comercio, el alcalde encargado manifestó que “no encontró impedimentos” que se constituyan en que este funcionario no pueda estar al frente de esa instancia de la Alcaldía Mayor.

“Estuve averiguando con la Superintendencia sobre lo qué pasó, pero eso no lo inhabilitaba para ejercer el cargo (…) No voy a permitir y nadie de la administración va a permitir que se haga desviación de los recursos públicos. He conocido al señor Jorgly y me parece una persona decente”, indicó.

El mandatario manifestó que la Oficina de Contratación estará bajo vigilancia de la Oficina Jurídica y que ante cualquier irregularidad que se detecte, él como máxima autoridad de la ciudad “solicitará la renuncia inmediata” del funcionario.