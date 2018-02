En los diálogos con el ELN, fallaron los mecanismos de verificación: Alvaro Leyva

Foto: RCN Radio

El negociador en procesos de Paz, Alvaro Leyva Durán dijo que en la ruptura en los diálogos con el ELN, al parecer fallaron los mecanismos de verificación.

El ex constituyente, Alvaro Leyva de visita en Manizales, se refirió a las dificultades por las que atraviesa el proceso de Paz con el ELN y dijo que su papel es de “bombero” y para apagar ese incendio hay que preguntar qué pasó?, porque era un cese bilateral con fecha fija y se pretendió que se extendiera y no sólo no sucedió, sino que no se sabe porqué.

Dijo sin embargo, que lo que logró averiguar es que al parecer sucedió un problema con el mecanismo de verificación. Hay unos protocolos en esos mecanismos y hubo unas situaciones, que llevaron a lo que Colombia conoce y fue los atentados en Barranquilla.

A la pregunta de RCN Radio en el sentido de cuáles fueron los mecanismos que fallaron y quién es el responsable o los responsables, Leyva Durán respondió que eso no le corresponde a él, pero que parte de lo que viene en el siguiente paso es establecer por las partes en dónde se presentaron las fallas para no repetirlas.

“Todo es arreglable y lo único que no alcanza a ser arreglable es la muerte, pero mientras uno esté vivo en un país si quiere llegar a la Paz, donde ya ha habido el desarme del grupo más importante, pues démonos otra oportunidad de tal manera que el papel de uno es como entrar a adivinar, establecer, tomar radiografías e informar, eso es y lo hecho con mucho gusto acompañado de Iván Cepeda del Polo”, consideró el dirigete político conservador.

Alvaro Leyva Durán invitado a un conversatorio sobre Paz dentro de la Cátedra por la Paz que organiza la Universidad Nacional sede Manizales, cuestionó a quienes piensan que el el ELN actuó con esa crueldad en los atentados terroristas que porque el gobierno Santos ha sido muy flexible y dijo que generalmente eso lo dicen quienes no están de acuerdo con la Paz.

“Ellos dicen que el Presidente no es el hombre, pero sabe que a eso no le paro ni cinco de bolas. Esos decires se dejan de lado y no lo que va es al grano a cosntruir sobre una realidad que pocos conocen”, indico.

Al indagársele sobre la advertencia del Ejército de Liberación Nacional de un paro armado en las regiones donde opera, el señor Leyva dijo que desafortunadamente no hay cese al fuego y se darán estas y otras cosas, pero esto es lo que exige que debamos insistir hasta que sea necesario, pero hay muy buena voluntad y una vez sea alcanzado todo cambiará.

“Lo que está ocurriendo en el ELN, no es que no haya voluntad de esa organización guerrillera, lo que pasa es que se busca el mecanismo que garantice el éxito y no se puede so pretexto que hay que conseguir la Paz, dejarse golpear por el otro o no presentar sus puntos de vista; en esto lo primero que que he aprendido es no hacer juicios de valor. Uno es como el médico, el mira cómo arreglar lo que le está pasando al paciente y en el caso mío soy un simple componedor pero el verdadero trabajo lo tienen que hacer de un lado el Dr Gustavo Belt a nombre del gobierno y del otro Beltrán del ELN”, explicó Leyva.

Dijo que apagar el incendio con lo que ocurrió en Barranquilla es difícil, pero es retador, o lo otro sería dejémoslo así, haber cuál es la próxima bomba, y en este sentido es mejor tratar de apaciguar los ánimos, porque si sabemos cuál es la falla, pues tratar de manejarla y resolverla.