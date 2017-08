Los gitanos, los otros amenazados por ‘genocidio cultural’

Una organización sin ánimo de lucro busca que los gitanos sean preservados ante la amenaza que recae en su cultura.

En Colombia muy poco o nada se escucha mencionar a la comunidad gitana, en el peor de los casos se asume que no existen en este país porque no hay evidencia de una población con esas características. Sin embargo, el DANE sí tiene registro de ellos en varios departamentos, aunque su cultura y tradiciones están amenazadas.

Por esta razón, La Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP) realizará un tercer Círculo de la Palabra para generar propuestas para convertir el genocidio cultural en un delito y definir mecanismos que ayuden a la protección y preservación de los aspectos que los identifica como pueblos gitanos, como medida de salvaguardia de su diversidad cultural.

Sebastian Gomez Salazar, activista voluntario, añadió que el genocidio cultural hace referencia al impedimento de una comunidad de manifestar sus tradiciones autóctonas, ya sea en la danza, artesanías y demás prácticas.

“Los gitanos están enfrentando un genocidio cultural debido a que se le está coartando sus prácticas. Debido al conflicto armado tuvieron inconvenientes para volver a hacer sus bailes, a vender sus artesanías de cobre, y no lo podía volverlo a hacer por el conflicto, los desplazamientos se les complicaba mucho”

Adicionalmente, Gómez Salazar agregó que la sociedad contemporánea los juzga “y hace que ellos mismo se retracten. Ellos ya no se visten como lo hacían antes, ya no los vemos así. Ellos cargaban con unas monedas. Ya no pueden tener esas características por los señalamientos”

La idea entonces es rescatar su cultura, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP) pretende que los gitanos vuelven a residir en la carpas en cercanías los centros urbanos para que las personas regresen a comerciar con ellos sus artesanías y retomen el hábito de recorrer el país.

En Colombia se tiene aproximadamente 4.000 miembros de la comunidad del pueblo Rom, la cual lucha para no seguir perdiendo su identidad cultural. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el 94% de la población gitana reside en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Nariño y Bogotá.