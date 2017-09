Los hombres representan el 30% de las consultas para procedimientos estéticos en Colombia

Foto: Cortesía Inexmoda

Rejuvenecimiento facial, marcación de abdomen y colocación de implantes corporales, son los procedimientos estéticos que vienen marcando tendencia en Colombia, siendo los hombres, entre edades de los 20 a 30 años, lo que más están demandado este tipo de intervenciones para mejorar su apariencia física.

De acuerdo con la cirujana plástica Alida Santamaria, la competencia que actualmente impone el mercado laboral, está haciendo que los hombres se preocupen más por su aspecto, por eso son actualmente, los que representan el 30% de las consultas estéticas en Colombia.

“Antes los pacientes eran femeninos, pero hoy día hemos notado un cambio en la tendencia. Más o menos, el 30 por cientos de las consultas es de hombres, que se han dado cuenta que la competencia laboral les exige presentarse y verse mucho más jóvenes. De manera que el tabú de que el hombre no se podía operar ya se ha vencido y creo que los medios de comunicación les han mostrado que pueden mejorar, por eso están consultado mucho más”, señaló.

En el caso puntual de los implantes corporales, el doctor Ernesto Barboza, secretario ejecutivo de la sociedad colombiana de cirugía plástica, estética y reconstructiva, nos explica los requerimientos que al respecto están realizando los hombres colombianos.

“Están pidiendo implantes que antes no se colocaban mucho en Colombia como implantes de pectorales, brazos, muslo y pantorrilla, que realmente les da una apariencia mejor al paciente a pesar que el gimnasio no logran obtener lo que quieren porque, obviamente, todo está genéticamente determinado porque no todos pueden obtener el pectoral, los brazos y el abdomen que quieren”, dijo.

Así mismo, señaló que pese a que la exposición a las redes sociales están generando estilos, en lo que respecta al hombre colombiano, este en cuanto a su apariencia decide con base en su necesidad, más no impulsado por querer “verse” como otro.

“Eso es lo más infrecuente que hay. La mayoría de los pacientes, sean hombres o mujeres, van un consultorio porque quieren mejorar y quieren sentirse mejor y realmente cuando sucede eso, para uno como médico, es una voz de alarma que llegue un paciente que quiere parecerse a Tom Cruise o Brad Pitt, porque lo primero que hay que decirle es que no se van a parecer ni a Tom Cruise ni a Brad Pitt “, recalcó.

Estos dos expertos hacen parte de la lista de personalidades que se encuentran en Cartagena hablando sobre tendencias, tecnología, nuevos procedimientos y problemas que aquejan al sector de la cirugía plástica, en el marco de la versión número 36 del Congreso Nacional de Cirugía Plástica.