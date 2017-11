En los Montes de María los campesinos se aferran a la siembra de café, grano que no exterminó la guerra

En los Montes de María en el departamento de Bolívar, también se siembra café. Un cultivo que no extinguió el conflicto armado que padeció ese territorio. Esas plantaciones no fueron desplazadas, no huyeron, por el contrario, se aferraron a lo más profundo de la tierra. Hoy los campesinos como Dimar Torres, regresan del lugar que se fueron, y ese café sigue ahí:

“Se mantuvo porque el café es muy fuerte, su árbol es muy fuerte y se mantuvo con la maleza. Nosotros al retornar lo empezamos a consentir nuevamente y ahora está en buen estado”.

Hubo un reencuentro emotivo entre los campesinos y sus cultivos de café: “Fue muy bonito porque lo encontramos en su estado más vivo y al limpiarlo se recuperó”, manifestó.

El café es mayormente cultivado en el Cerro Maco, en San Jacinto, el más grande de esa subregión con 960 metros sobre el nivel del mar. Por esta razón, su fruto es más pequeño y su sabor más amargo, como lo explica José Aurelio Ortega: “Nuestro café es más herrero y más fuerte; como el clima es más cálido por eso tiene esa calidad”.

Aunque, a veces, por asuntos de la naturaleza su sabor cambia y se asemeja al chocolate: “Es un café diferente porque hay cacao sembrado cerca, pero también hay guamo que genera abono orgánico, y también aguacate hay sembrado, por eso ese nuevo sabor. El cacao le da ese sabor achocolatado”, comenta.

José también hace parte de la cooperativa de caficultores de los Montes de María, una iniciativa que ya cuenta con hectáreas cultivadas en las veredas de San Jacinto, Bongal, Las Charquitas y San Isidro en El Carmen de Bolívar; se trata de campesinos que esperan que su proyecto pueda mostrar a los Montes de María ante el mundo con otro rostro, sin violencia.