Los que no quieran estar en el Once Caldas que se vayan: Michael Ortega

El jugador atlanticense se pronunció indignado por la falta de compromiso de varios de sus compañeros de equipo y supuesta deslealtad con el técnico

El volante de creación del Once Caldas, Michael Ortega, reaccionó con tono airado ante la supuesta falta de compromiso de varios integrantes del Once Caldas, un equipo que por la falta de resultados ante la precariedad de su juego, se encuentra sumido en una crisis deportiva de la que hasta el momento no se vislumbra una posible salida.

El mediocampista manifestó al respecto que de pronto están leyendo mal los partidos y eso no es culpa del técnico. “Yo voy a meter las manos al fuego por él, porque hay muchos jugadores a los que les faltan ganas de estar ahí adentro… el que no quiera estar, que se vaya”, dijo en medio de su enfado el futbolista.

Además, consideró que de su tiempo ha perdido 3 o 4 años que sin llamarse a engaños, los regalo y que ahora está tratando de recuperarlo. Afirmó que el director técnico Hernán Alberto Lisi merece todo el respaldo del mundo, porque aparte de ser un buen entrenador es una buena persona. Cuestionó la actitud del grupo, porque en su concepto en la cancha no están respaldando al entrenador, a quien defendió y lo exoneró de toda culpa.

En medio del sentimiento de impotencia que lo invade, Ortega invito a sus compañeros de equipo a darlo todo, a entregarse por completo en el terreno de juego. “El que no quiera estar, que no este y que se vaya”, reiteró y calificó al Once Caldas como una “bella durmiente” que está ahí y necesita despertar. “Me duele, me duele en el alma porque ahora estoy tratando de buscar un cambio y hay unos jugadores, que como que no quieren”, manifestó.

El volante de creación dijo que los momentos de tensión son siempre normales en el camerino cuando se pierde. “El que no sienta esto y llegue al camerino y sienta alegría, que se vaya mejor; esto hay que sentir la sangre que corre por las venas del fútbol”, recalcó y agregó: “un entrenador que lo cogen aquí y lo putean sin tener la culpa hermano… un hijueputa que está ahí metido en el cuento con nosotros y nosotros dando ese espectáculo en la cancha y haciendo eso por él”.

Al referirse a la actitud de los jugadores para con el cuerpo técnico, expresó que: “esos manes que están ahí no merecen nada de eso; merecen es estar arriba peleando, pero ninguno damos nada por ellos. Entonces quieren coger las cabezas de ellos, (hace alusión a la afición y a la crítica deportiva) porque a quienes más van a coger; prefieren coger la cabeza de uno que coger a los 30 que están ahí adentro.

Finalmente, dijo que se siente angustiado y triste y confió en que la situación se revierta y se recuperen del mal momento contra Jaguares el viernes, en cumplimiento de la décima segunda fecha de la Liga Águila I, cuando a las 6 de la tarde abrirán la jornada futbolística en el estadio Palogrande