En los próximos meses se podría dar inicio a la ejecución del acueducto metropolitano

Ya existen estudios contratados por Ecopetrol para la ejecución del proyecto de acueducto metropolitano en donde se cuenta con 338 mil millones de pesos, aunque las cifras que se manejan son del año anterior, posiblemente cambien los valores, pero la asamblea realizó una autorización para disponer de lo necesario, dijo el Gobernador William Villamizar.

Los recursos están asignados por parte de Ecopetrol, la Gobernación de Norte de Santander, y del Gobierno Nacional a través del Ministerio de vivienda.

“Estamos realizando el proceso de compra de predios, son más de 93 con los que aún no se han negociado, porque había una restricción por parte del mismo gobierno nacional, se busca eliminar esta restricción pero el Ministerio de Vivienda se comprometió en omitir los requisitos y de inmediato se espera la firma de los convenios y la contratación de las obras”, dijo William Villamizar

Se espera en el transcurso del presente año dar inicio a las obras, aunque sí se presentan problemas en la negociación de los predios se aplicaría la modalidad de expropiación.

Igualmente Corponor dijo que en materia ambiental se han cumplido los parámetros a seguir sin afectar la producción de agua en la región teniendo en cuenta igualmente la sequía que se pueda presentar en el departamento en época de altas temperaturas.

Mientras Andrés Hoyos defensor del proyecto del cinera y crítico del acueducto metropolitano dijo a RCN “ me preocupa que aún no se tenga información del valor de la obra, y se esté trabajando con cifras de hace dos años, así mismo argumento que la región no está preparada para una sequía después que empiece a funcionar el acueducto metropolitano en donde se va a realizar una fuerte inversiòn”.