Los Santos, Santander, más conocido como ‘el nido’ de los temblores aporta el 62% de los sismos en Colombia

Parque principal del municipio de Los Santos. Foto: Slendy Blanco /RCN Radio.

Como si se tratará de una tradición que caracteriza a los más de 12 mil santeros, los temblores se han vuelto parte del diario vivir de los habitantes del municipio de Los Santos, Santander, quienes en lo corrido del año han percibido 4.295 movimientos telúricos, lo que significa que dicha población aporta el 62% de los sismos en todo el país.

Mientras ejecutan sus actividades diarias, descansan o disfrutan del clima cálido, en menos de 24 horas, los residentes de la localidad santandereana sienten en promedio 16 temblores, al punto de que para muchos de ellos, las sacudidas se han vuelto un habitante más del municipio.

“Ya estamos acostumbrados a que todos los días se sientan temblores, siempre pidiéndole a Dios que tenga el control. A veces cuando es muy fuerte de una salimos de la casa porque aquí cuando uno está acostado escucha cómo ‘chirrean’ las tejas y ahí uno ya sabe que la tierra se está moviendo, somos el nido sísmico de Colombia y del mundo”, indicó uno de sus residentes.

Temblores al despertar, al almorzar e incluso al momento de descansar en la noche y las madrugadas es el tema principal que se comenta diariamente en las anchas calles de Los Santos ¿pero qué representa el hecho de ser el segundo nido sísmico del mundo después de Afganistan? muchos señalan que temor y pánico al pensar que su lugar de residencia pueda ser protagonista de un terremoto, igual o superior a los recién ocurridos en el mundo.

“Es terrible pensar que ocurra algo parecido a México, afortunadamente los sismos que ocurren aquí en Los Santos son bastantes profundos y eso disminuye el riesgo porque de no ser así estaríamos contando una catástrofe más” aseguró Ciro Parada.

Más allá de contemplar la posibilidad de que un terremoto azote a Los Santos, los ciudadanos manifiestan que de llegar tal día que esperan jamás se cumpla, el municipio no cuenta con las garantías médicas y estructurales para atender a los más de 12 mil santeros.

“Aquí no estamos preparados, no hay algo de primeros auxilios, puede ocurrir un temblor o terremoto y no contamos con una prevención o algo para atender a quienes puedan resultar afectados”, dijo Nancy Ayala, residente en Los Santos.

El movimiento de sus asientos, el vibrar de sus bebidas o incluso el sacudón de lado a lado que suelen sentirse en medio de un temblor, hoy es una característica irremplazable de los habitantes de Los Santos, quienes a pesar de sentir temor por los sismos, se sienten orgullos de que su tierra la mayoría de los casos sea mencionada como epicentro de los movimientos.