En los últimos tres meses la iglesia católica ha entregado 82.840 almuerzos a los venezolanos en la zona de frontera

Ante el gran número de venezolanos que llegan a Cúcuta y su área metropolitana en busca de comida, la iglesia católica creó hogares de paso en donde diariamente se les brinda un almuerzo.

“La iniciativa se dio un 14 de marzo, día del señor de los milagros, con ollas de mute para repartir a los amigos del vecino país”, dijo el padre David Cañas párroco de la iglesia de Santa Marta en el sector del Salado, encargado del hogar de paso La Parada corregimiento de Villa del Rosario.

En el mes de Junio se repartieron 15.250 almuerzos, en Julio 29.280 y en lo que va de agosto 38.310 para un total de 82.840 entregados en los tres meses en la apertura de la casa de paso. Los encargados de elaborar los alimentos, son diferentes grupos apostólicos de la Diócesis de Cúcuta, que se dividen en los días de la semana.

“Las ayudas de gremios en la ciudad como el sector hotelero, calzados, confecciones, Cenabastos, Parroquias y gente de buen corazón, ha sido importante para la realización de este proyecto, además, tienen una cuenta bancaria diocesana con el nombre Ayuda a Hermanos Venezolanos, donde también reciben apoyo económico, en donde gracias a ésta, se logra comprar lo que no llega en el aporte de los diferentes sectores del municipio” dijo a RCN el padre Cañas.

Para obtener el almuerzo que entrega la casa de paso, se pide el documento Venezolano a las personas que llegan y se les da un ficho para que reclamen el alimento. Además, se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, para llevar un orden a la hora de la entrega y se tenga seguridad, debido a que son miles de personas las que llegan a la casa de paso, Divina Providencia.

Creen en la palabra y confían en ella, pues todo ha sido gracias a la provincia de Dios, existe un pasaje Bíblico de la Viuda de Sarepta que dice ” el que comparte de lo que no tiene, no se le acabará el aceite, no se le acabará la harina” y esto ha pasado con ésta casa, dijo el sacerdote.