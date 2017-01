Luis Pérez gestionaría permiso para que Uribe asista a zonas de concentración de las Farc

Luis Pérez Gutiérrez/Foto Gobernación de Antioquia

Ante representantes de la ONU, el Gobierno Nacional y las Farc; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, anunció que llamará personalmente al expresidente Álvaro Uribe, para consultarle cuál es su verdadera intención de acompañarlo a una de las zonas del departamento donde estarán concentradas las Farc.

El gobernador de Antioquia aseguró que Álvaro Uribe es un “patriota comprometido con la paz”, por lo que si es necesario, gestionará un permiso ante el presidente Juan Manuel Santos para que el ahora senador lo acompañe en una de las visitas técnicas que comenzaron desde este martes y las cuales se realizarán durante cuatro días.

El mandatatario explicó que “aún no he hablado con el presidente Uribe, yo lo voy a llamar para que me cuente su intención de asistir. Si el quiere ir, yo podría llamar al presidente Santos para adelantar las gestiones presidenciales”.

La reacción de Luis Pérez se da luego que el expresidente Uribe publicara en sus redes sociales que “está dispuesto a acompañar al gobernador de Antioquia a los sitios donde las Farc quieren imponerle vetos”.

El mandatario departamental explicó que es necesario gestionar el permiso ante el presidente Santos y ante el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, de la misma manera que lo hizo para que se autorizara el ingreso de la comisión que realizará las visitas técnicas a 10 zonas de pre agrupamiento de las Farc.