Madre busca angustiadamente a su niña

Foto: RCN Radio

A municipios del centro de Caldas y de los departamentos de Risaralda y Quindío, se extendió la búsqueda de una niña de 10 años que está desaparecida después de que su madre la mandó a la tienda.

Un angustioso llamado para que le ayuden a buscar a su hija de sólo 10 años, hizo doña Socorro Jaramillo, la madre de Mariana quien desapareció extrañamente del corregimiento de Arauca, jurisdicción del municipio de Palestina, Caldas.

“Hasta el momento no tenemos razón de nada, hay rumores de que la han visto en La India, en Irra y en otros lugares, pero la información no es concreta. Ella si se mantenía llorando porque hace seis meses, mi esposo, su papá, falleció y ella llorando lo recordaba mucho; yo le preguntaba que porque lloraba y me respondía que por nada; y así mantenía, toda triste” dijo la compungida madre.

Reiteró que mandó a la niña a la tienda que está ubicada a pocos metros de su casa y en vista de que no llegaba, fueron a buscarla y no la encontraron. “Es algo muy extraño, porque es hasta muy tímida”, precisó.