Madre de la joven Dálida Picalúa Diaz sostiene que su hija falleció por la vacuna del VPH

Familiares de la joven Dálida Picalúa Diaz manifiestan que el fallecimiento de la menor de 17 años fue por todas las complicaciones que presentó en su salud desde el año 2014 cuando que le suministraron la vacuna contra el virus de Papiloma Humano ( VPH).

El historial clínico de la menor, señala que desde el sábado 10 de diciembre sel 2016 permaneció hospitalizada en la clínica de la costa en la ciudad de Barranquilla donde fueron infructuosos los protocolos médicos para mantenerla con vida.

“Mi hija era una niña sana, alegre, que a pesar de su enfermedad mantenía un ánimo que nos daba tranquilidad, pero estamos sorprendidos, nosotros sabíamos que desde el 2014 ella comenzó con los síntomas después de colocarse la VPH y ahora nos dijeron los médicos que desde el mes de agosto le diagnosticaron lupus, mi hija Dálida falleció por problemas respiratorios ella se ahogaba, necesitamos respuestas“, puntualizó Irlenis Diaz madre de la menor.

Al respecto el Ministerio de Salud y Protección Social señaló a través de un comunicado que “La paciente falleció el 31 de diciembre en una institución de salud de Barranquilla, donde venía recibiendo tratamiento, ya que residía en el municipio de Soledad (Atlántico) desde hacía tres años, La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio durante la realización de un procedimiento de diálisis”.

En dicho comunicado también señalan que “3 de agosto de 2016 la paciente había presentado complicaciones por enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia cardiaca, que confirmó el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico“.

En el barrio primero de mayo en el municipio de Carmen de Bolívar, en medio del sepelio realizado a las 11 de la mañana del 2 de enero, habitantes del sector acompañaron a la familia en su dolor. Los residentes de la municipalidad se mostraron muy preocupados exigiendo respuestas por las más de mil niñas que también presentan la misma sintomatología.

” Yo no puedo estar tranquila, la muerte de mi hija Dálida nos tiene consternados, mi esposo luis no se ha podido reponer, sumado a que sus hermanas de 13 y 11 años también presentan los mismos síntomas tras haber sido vacunadas con el VPH. Tengo miedo, yo necesito respuestas y ayuda de los médicos, María y Gabriela se ahogan, pierden fuerza en sus piernas, tenemos que llevarlas a la clínica en cada crisis, le mandan acetaminofen y esto no es justo, ellas eran unas niñas sanas. Yo tengo una hija menor de 6 años y ella no presenta ningún problema“, señalo Irlenis Díaz madre de la joven.