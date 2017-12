Madre de la joven Gabriela Romero pide ayuda al presidente Santos para el asesinato de su hija no quede impune

Luz Divina Cabarcas madre de la joven Gabriel Romero quien fue violada y asesinada presuntamente por el ex policía Levith Rua manifestó el traslado del sindicado a la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar es una falta de respeto con la familia y significa que podría quedar libre por vencimiento de términos.

“Esto es una falta de respeto con uno porque después van a empezar a decir que no tienen los recursos para trasladarlo para las audiencias de juicio. Esto va generar dilatación en el proceso y lo pueden dejar libre por vencimientos de términos. Eso no lo quiero”, dijo Luz Divina Cabarcas.

Luz Divina en su cuenta de Facebook envió un video en el que le hace un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que sea escuchada en Bogotá. Quiere que el mandatario de los colombianos la ayude para que en el país no se presente ningún asesinato más de una mujer.

El ex policía Levith Rúa fue trasladado a la ciudad de Valledupar, luego de no ser recibido en la Cárcel Modelo de Barranquilla porque allí alegaban que no podían garantizar su vida tras el hacinamiento que hay en el lugar.