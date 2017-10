‘Madrugón’ de Bogotá amaneció sin camisetas de la Selección Colombia

Foto Colprensa

Los comerciantes de textiles al por mayor de Bogotá decidieron no arriesgar su inversión y esperaron a que la clasificación de la Selección Colombia se hiciera realidad.

Los clientes y visitantes del tradicional ‘Madrugón’ de todos los miércoles en el centro de Bogotá notaron que un día después de la clasificación no se comercializaron camisetas.

Algunos clientes aseguraron que no se comercializaron porque “seguro todos pensaron que no íbamos al Mundial, la gente en Colombia es así, si le va bien la apoya, si no pues no la apoya, así somos”.

Entre todos los comerciantes uno es particularmente conocido por la venta de camisetas, conocido como ‘El Flaco’.

“La camiseta llegó pero se acabó, como eran los últimos partidos trajimos muy pocas y escaseó”, dijo ‘El Flaco’, quién califica como “pocas” unas 200 mil camisetas que se comercializaron en la última temporada.

El comerciante reveló cómo se mueve el precio de las prendas al compás del triunfo de la Selección.

Ayer la camiseta estaba a 22 mil pesos al por mayor, hace 15 días estaba a 16 mil pesos, hoy estaría hasta a 50 mil pesos.