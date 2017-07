Maestra artesana Wayuu elabora el primer Ornamento que usará el papa Francisco en Colombia

iris Aguilar Maestra Artesana Wayuu

Maestras artesanas wayuu trabajan en la elaboración del Ornamento que usará el papa Francisco en su visita a Colombia, son cuatro piezas las que se tejen cuidadosamente con hilos especiales enviados por la diseñadora Mercedes Salazar, quien por su trabajo escogió a la matrona y reconocida maestra de maestras artesanas Wayuu Iris Aguilar Ipuana, quien con sorpresa recibió la noticia que su arte sería llevado por el santo Padre el primer día al llegar a Colombia.

Frente a la decisión de escoger a las artesanas Wayuu habló el sacerdote Juan David Muriel quien llegó al departamento a verificar en la ranchería Makú ubicada en la sabana del municipio de Manaure, los adelantos del Ornamento que llevará sobre el Alba el Pontífice “ Se espera que cada una de las Casullas sean usadas por el santo padre en las cuatro horas de ceremonias eucarística, la primera Casulla que usará será muy importante por ser en la misa por la Paz, la Vida y la Justicia que se desarrollará en la ciudad de Bogotá”.

El diseño es completamente wayuu y cuenta con cerca de siete colores en el que se resalta el dorado y el azul celeste, la más feliz y orgullosa es la maestra artesana Iris Aguilar quien se enteró hace poco que el encargo que le hicieron con tanto esmero y recomendación sería el que utlizará el papa Francisco, asegura que es un honor por lo que trabaja diariamente con mucho cuidado con los hilos que le fueron suministrado “llevamos 15 días trabajando, no podemos decir cuando terminaremos, no es una artesanía es un arte que nuestros antepasados nos han dejado, por lo que hoy me siento afortunada haciendo esta pieza para su santidad”.

Las cuatro piezas son apartes de la Casulla que usarán en su pecho el Santo papa, una es de 1.22cm, otra de 1.8cm y dos de 6X6 cm.