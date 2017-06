“El maestro de obra de edificio desplomado en Cartagena también es víctima”: abogado defensor

Tras la captura de Luis Eduardo Agressott, maestro de obra del edificio desplomado en el barrio Blas de Lezo de Cartagena, su abogado defensor se mostró sorprendido con este hecho puesto que manifestó que es un trabajador que solo recibía órdenes y que de manera milagrosa logró sobrevivir a la tragedia.

Hans Mendoza Mendoza, abogado defensor, explicó que la Fiscalía vinculó al trabajador por desempeñar el cargo de maestro de obra: “Él sobrevivió milagrosamente a la tragedia. El duró hospitalizado más de 11 días en la clínica de Blas de Lezo y actualmente tiene un asunto psiquiátrico que está valorado. Hoy tenía cita con psiquiatría”.

Insistió en que no entiende la actuación del ente acusador: “Nos llama la atención que mi defendido es víctima, Dios metió la mano para que no falleciera, a él lo sacaron de debajo de los escombros, no entendemos esta restriccion de la libertad”.

Una vez termine la audiencia de legalización de registro y allanamiento, en las horas de la tarde se prevé que continúen las demás audiencias preliminares.