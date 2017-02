El agua de Santa Marta, de mala calidad y la más cara del país

La administración distrital de Santa Marta y la empresa operadora del servicio de agua y alcantarillado, Metroagua, mantienen una disputa debido a la mutua acusación de responsabilidades por el mal servicio del preciado líquido en la ciudad que ha derivado en graves problemas de escasez, falta de irrigación y desbordamiento de aguas residuales en diversos sectores de la capital del Magdalena.

La problemática de la mala calidad y la intermitencia en el recibo del agua se percibe en algunos barrios en donde los habitantes a diario deben hacer grandes esfuerzos para poder hacer realidad el milagro de recibir el diario suministro del preciado líquido.

Inexplicablemente el agua que consumen los samarios es inversamente proporcional en el costo a la calidad con que se recibe en cada residencia. Según un estudio del Departamento Nacional de Planeación los samarios pagan el agua más cara del país. Los cálculos indican que una persona de estrato uno que a parte de la conexión directa debe buscar el servicio de carrotanques y pozos, paga una tarifa aproximada de $76 mil pesos por mes es decir que entre más humilde sea el sector más elevado es el recibo de pago.

Gustavo Borrero, residente del barrio Villa Trinidad asegura que, “tiene uno que comprar por fuera, además de pagar el servicio de agua potable de Santa Marta; el agua llega intermitente, rara vez llega a la regadera y se va una vez a la semana ya que en muchos barrios ni siquiera llega el agua en meses”.

En cuanto a la calidad del agua, los residentes del barrio 7 de Agosto entregan un parte nada esperanzador, el agua no es apta para el consumo humano.

Según Rosaura Mendoza, “el agua que nos llega no es ciento por ciento potable y nos llega aproximadamente tres días a la semana y llega a un punto que queda en el sector de la cancha y toca bombear a las casas, prácticamente pelearse el punto, madrugar para poder coger el agua, llenar y lavar todo porque no llega el agua constantemente”.

De acuerdo a estudios del DNP, el 37% de los niños menores de 5 años de Santa Marta sufren de alguna enfermedad por la calidad del agua, tal como acontece en los barrios María Eugenia y la Comuna Cinco.

No es muy claro el panorama del agua en la capital del Magdalena, curiosamente irrigada por innumerables afluentes hídricos y el imponente Mar Caribe, no obstante los samarios esperan que el milagro del agua sea una pronta realidad.