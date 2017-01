Descubren cuerpos de tres mujeres degolladas en El Banco Magdalena

Pescadores de Puerto Garzón, vereda del Corregimiento de Algarrobal, en cercanías a la Ciénaga de Chilloa en el municipio de El Banco Magdalena, descubrieron en las últimas horas los cuerpos de tres mujeres degolladas y con evidentes señales de tortura.

Dos de las víctimas fueron halladas en la mañana del día de hoy, veinticuatro horas antes en la mañana del lunes, las autoridades habían descubierto el cuerpo de otra mujer en las mismas condiciones, en inmediaciones del lugar del crimen.

Las víctimas no han sido identificadas, ya que al momento del hallazgo de los cuerpos no tenían algún tipo de documentación que permitiera establecer la procedencia o residencia en la población, aunque según trascendió, al parecer no eran del sector. Se cree que sus edades oscilan entre los 25 y 35 años de edad.

A esta hora las autoridades de Policía del Magdalena en cabeza del Coronel John Jairo Rodríguez y miembros de la Sijin adelantan las investigaciones.

Este doble feminicidio se suma al asesinato de tres mujeres a orillas del río Manzanares, entre los barrios Timayuí y Garagoa en Santa Marta el pasado 29 de diciembre.