Fuerte brisa derribó estatua de Simón Bolívar en la Quinta de San Pedro Alejandrino

La estatua del Libertador fue levantada hace 126 años en el patio central de la Quinta.

El busto homenaje levantado a la memoria del Libertador Simón Bolívar en la Quinta de San Pedro Alejandrino fue derribado en las últimas horas por efecto de los fuertes vientos, propios de principios de año en esta zona del país.

La “Loca”, como es denominada por los samarios la desbordada y descontrolada brisa de enero, con ráfagas de más de 60 kilómetros por hora, sacudió un árbol en el entorno del jardín que rodea la estatua del prócer, rozando la figura del Libertador hasta hacerla caer al suelo.

Según Zarita Abelló Directora de la Quinta de San Pedro Alejandrino, “aunque le hacemos mantenimiento a los árboles, la fuerte brisa tumbó una rama que no estaba seca y rozó la escultura que cayó al suelo, nosotros resolvimos quitarla, guardarla para que no se siguiera dañando mientras llego a Cartagena a buscar un restaurador; con el golpe a la estatua se le partió una mano, se le cayó el sombrero que tenía en la mano y se le hicieron unas fisuras en la capa, afortunadamente no quedó tan averiada y tiene arreglo”.

La imponente escultura de Simón Bolívar fue un regalo de Ramón Goenaga, Gobernador de El Magdalena en 1891, quien encargó el diseño y construcción al escultor italiano Pietro Montarsolo. Posteriormente fue enviada por barco al patio central de la Quinta de San Pedro, donde domina desde hace 126 años.