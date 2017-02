Gobierno prevé que en 5 años Santa Marta solucionaría problemas de agua

Foto RCN Radio

La dificultades de Santa Marta con el acceso y la calidad del agua tienen en vilo a la población sobretodo en la temporada seca. El ministerio de Vivienda prevé que en cinco años podrían solucionarse, de manera definitiva, los problemas de agua.

“Es increíble que una ciudad como Santa Marta tenga tantas dificultades con el agua. Los conflictos entre la empresa operadora y la administración (alcaldía) no aportan a la solución del mismo”, indicó Elsa Noguera, ministra de Vivienda.

Noguera se refiere al contrato de arrendamiento, celebrado hace 20 años, con la empresa Metroagua y el Distrito de Santa Marta que “carece de inversión y no le sirve en este momento a la ciudad”, afirmó Noguera.

“En abril se termina el contrato con Metroaguas y es evidente que la alcaldía no quiere seguir con este operador. Se deben tomar decisiones si sigue o no. En este proceso, está la Superintendecia de servicios públicos para garantizar el servicio, que en este momento no es de calidad”, aseguró la ministra.

Además de los “problemas administrativos”, también está el desabastecimiento de las fuentes hídricas, que en esta temporada seca, aumentan los inconvenientes para el suministro de agua.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) reporta que Santa Marta tiene una cobertura de acueducto del 83% y de alcantarillado sanitario (76%) y pluvial (19%).

“En cinco años podríamos garantizar coberturas universales de agua potable y alcantarillado. El objetivo es arrancar en la solución a largo plazo, teniendo en cuenta el potencial de crecimiento de Santa Marta, porque es muy atractiva para la construcción y el turismo”, dijo.

Se prevé en un año, iniciar la licitación para este proyecto que costará cerca de 2.8 billones de pesos. El dinero que se destinará a la inversión de alcantarillado sanitario y fluvial, asimismo a la cobertura universal de agua potable.