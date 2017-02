Indignación en Santa Marta por fuerte agresión a periodista por parte de policías

Foto tomada del video viral

El estudiante de Comunicación Social y presentador de televisión del canal local Campo TV, Esteban Peralta, fue agredido en las últimas horas por un grupo policías en Santa Marta, en momentos en que grababa un procedimiento de los uniformados, quienes según un video que circula en redes sociales, agredían fuertemente a un vecino del periodista en el barrio Los Laureles en el sector sur de la ciudad.

Según el periodista de 23 años, quien ya adelantó acciones penales en contra de los uniformados, los hechos se presentaron en momentos en que se dirigía a su lugar de trabajo, cuando divisó una gresca entre agentes del orden y un amigo personal y decidió intervenir registrando en video la trifulca.

“Todo sucedió cuando un patrullero de la Policía arremetió en contra de mi vecino, en ese momento yo reacciono y empiezo a grabar, luego uno de los policías me dice que no se puede grabar, luego otro me pega un bofetón en la cara y se para la grabación que es lo que se puede ver en el video que se ha hecho viral”.

Escándalo en Santa Marta por agresión a un periodista por parte de la policía mientras grababa con su celular un procedimiento judicial pic.twitter.com/BaItrETmhs — RCN Radio (@rcnradio) 10 de febrero de 2017

El Coronel Henry Fernández Castellanos, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta aseguró que una vez observado el video, los miembros de la Institución deberán afrontar una investigación disciplinaria por el mal procedimiento implementado.

El hecho ha causado el rechazo absoluto del gremio de periodistas en toda la ciudad quienes a través de las redes sociales siguen manifestando el repudio por la brutal agresión al comunicador y exigen sanciones por el evidente caso de violación a la libre expresión.

Del otro joven agredido no se conoce mayor información.