Unidad de Guardacostas comparte medidas para seguridad en playas durante Semana Santa

El Comando de Guardacostas de la Armada Nacional dio a conocer las principales determinaciones para garantizar la seguridad de turistas y samarios durante la Semana Santa en los balnearios de Santa Marta.

El Capitán de Navío Javier Bermúdez, Comandante de la Unidad de Guardacostas entregó detalles de las disposiciones por parte de la autoridad marina.

“Vamos a destinar cerca de 110 funcionarios con que cuenta la Estación de Guardacostas de Santa Marta, con cinco unidades de primera línea, con la más alta tecnología con que disponemos en la ciudad y que vamos a colocar de manera estratégica sobre todo en esas playas donde existe mayor afluencia turística”, aseguró el oficial.

Según la Dirección del organismo marino, los controles se van a realizar de manera estricta en las áreas de embarcadero de naves, sobre todo con los elementos básicos de seguridad para la navegación.

“La no utilización de elementos básicos como chalecos, equipos de comunicaciones y extinguidores, se convierte en violación grave a las normas de la marina mercante y eso nos da para inmovilizaciones; este año llevamos 25 infracciones y de esas llevamos 6 motonaves inmovilizadas en lo que va del año 2017; la intención es atacar el fenómeno informal que se presenta, ya que hay lanchas que no tienen autorización, por no tener pólizas, permisos, certificados ni los elementos básicos de seguridad”, aseguró el Comandante.

Uno de los temas recurrentes tiene que ver con la violación a las normas que rigen los horarios de playas para bañistas. Algunos turistas ingresan de manera irresponsable a los balnearios en horarios prohibidos lo que en algunos casos ha causado lamentables accidentes. En este sentido, la Estación de Guardacostas estará presta a vigilar el cumplimiento del reglamento.

“Es la irresponsabilidad de los turistas en algunos casos y otros que lo hacen por desconocimiento; es un trabajo que hemos venido haciendo de manera conjunta con la Policía Nacional y que lo vamos a continuar e intensificar en esta temporada, básicamente el decreto que rige el cierre de playas es a las 6 de la tarde y va a ser efectivo en todas las playas de la ciudad y también vamos a ser exigentes con las personas que realizan navegación nocturna”, puntualizó el Capitán Bermúdez.