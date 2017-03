Malestar por “trato” dado por parte del Defensor del Pueblo a periodistas en Cartagena

Foto de RCN Radio.

Momentos bastante tensos se vivieron en la sede de la Defensoría del Pueblo seccional Bolívar, donde fueron convocados los medios de comunicación, al ser allí el lugar donde la iglesia Ríos de Vida del pastor Miguel Arrazola, se iba a pronunciar en torno a las presuntas amenazas que el líder cristiano realizó contra un periodista en Cartagena.

Las declaraciones se iban a dar tras una reunión entre la pastora María Paula García de Arrázola, esposa del pastor Miguel Arrázola, con el defensor seccional Roberto Vélez Cabrales. Sin embargo, al llegar el servidor público al encuentro con la líder religiosa, este se dirigió a los medios de comunicación de una manera poco cortes, generando sin sabor entre los periodistas:

“Lo que uno espera de una figura como es el Defensor del Pueblo es imparcialidad”, expresó John Montaño, corresponsal de El Tiempo.

“Ni desde la espiritualidad, ni desde la militancia política, o desde un fuero profesional ni desde el protectorado de un cargo, se tiene derecho a ser hostil ni a ser grosero y agresivo con la gente”, Carlos Cataño, periodista de Caracol Noticias.

“Fue arrogante porque ante todo la figura del defensor es del Defensor de los Derechos Humanos y su fortaleza debe ser cortes con los medios, y no lo fue con ninguno de los periodistas que estábamos aquí”, Lia Miranda, periodista de El Universal.

“Es un hecho infortunado porque se supone que la imagen que debe tener un Defensor del Pueblo es defender los derechos de humanos y no porque tenga una reunión con una pastora, puede entrar sin saludar, gritando o incluso echando a la gente de un recinto público”, Orlando García, periodista del Canal Cartagena.

Mientras la prensa esperaba las declaraciones, los feligreses que acudieron a respaldar a su líder religiosa, declamaban lo siguiente: “Yo diezmo y qué! Yo diezmo y qué! En mi plata mando yo!, En mi plata mando yo! Los pastores se respetan”.

Incluso dedicaron algunas arengas a los medios de comunicación: “Los medios no respetan, los medios no respetan. Los medios no nos representan”.

Tras el encuentro privado con la pastora García de Arrázola, RCN Radio consultó al defensor sobre la actitud con los medios de comunicación en donde respondió que se trató que “una mala interpretación”. Mientras que al ser interrogado si era simpatizante o seguidor de Ríos de Vida, se limitó de decir que “no pertenezco a ninguna de esas congregaciones, pero soy el defensor del pueblo y allí hay unas comunidades que yo atendiendo como las que atiendo a todas las que vienen aquí”.

La pastora María Paula García de Arrázola se retiró de las instalaciones de la defensoría del pueblo, sin dar mayores explicaciones ni precisar sobre las polémicas declaraciones que dio su esposo, que han sido calificadas como amenazas contra el periodista Lucio Torres, quien ha escrito varios artículos en donde denuncia presuntas irregularidades al interior de esa congregación religiosa.