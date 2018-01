Mamá de menor de edad que participó en el show de camisetas mojadas demandará a los encargados del evento

Foto: Captura de video de redes sociales

El establecimiento “Pozo Azúl” de San Gil , Santander en el que se dieron los hechos fue sellado de ocho a diez días por parte de las autoridades.

Debido a que ese polémico video rodó por todas las redes sociales causando todo tipo de rechazo, Lina Marcela Duran, mamá de la menor de 15 años, quien protagonizó el mismo, indicó que las personas se han encargado de dañar la imagen de su hija, causándole depresión y crisis por lo sucedido, sin pensar en los daños emocionales.

Al preguntarle el por qué su hija estaba en ese lugar y si sabía de sus actuaciones, ella anotó que sólo le dio permiso para que fuera al balneario “Pozo azul”, como comúnmente lo hace.

“Las personas que la apoyaron, que la animaron, van a pagar por eso, porque eso es un delito; el patrocinador, los animadores, toda esa gente. Yo estoy estableciendo demandas por donde sea, todo el mundo que la puso por el piso; ellos no tenían por qué publicar el video, mostrándola a ella, todo eso es un delito, están en investigaciones, voy a llegar hasta lo último, la imagen de mi hija la van a limpiar”, agregó Durán.

Sobre la actuación de la menor, resaltó que su hija pudo haberse dejado influenciar del momento en el que estaba.

” Ella está muy deprimida , con psicólogo, no quiere ir al colegio, todo el mundo la juzga pero no saben cómo está ella, lo hizo por que se sintió halagada, no sé”, dijo.

Por este hecho, la progenitora agregó que aprendió de la situación y dice que los padres, como ella, deben estar mas pendiente de lo que hacen sus hijos.

La Alcaldía de San Gil indicó que no otorgó ningún permiso de este evento , sin embargo, ese sector es propiedad de la administración y comúnmente va mucha gente a este establecimiento.