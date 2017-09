Manifestantes del Paro Minero en San Roque, Antioquia, estarían bloqueando proyecto de AngloGold Ashanti

Foto: Cortesía AngloGold Ashanti

Un grupo de 207 mineros que se declararon en paro desde hace 8 días, se estaría relevando para permanecer día y noche en la portería del proyecto Gramalote de la multinacional AngloGold Ashanti, ubicado en el municipio de San Roque a un lado de la carretera que comunica al Nordeste de Antioquia con el Magdalena Medio.

Fredy Rodríguez, alcalde de San Roque, denunció que los mineros están bloqueando el ingreso al proyecto de la multinacional sudafricana del oro, para presionar que las directivas se sienten a negociar. Explicó que 140 trabajadores no han podido ingresar a sus puestos, por lo que este martes en un consejo de seguridad con la Gobernación solicitará un refuerzo de seguridad.

El alcalde agregó que “a medida que pasa el tiempo y no se vea una negociación generará que los mineros tomen otras decisiones para ser escuchados, por eso es necesario reforzar la seguridad del municipio. Recibimos un comunicado de Gramalote de inconformidad porque los mineros no los están dejando laborar, no dejan entrar ningún personal a la empresa“.

Contrario a las declaraciones del alcalde, el líder de los mineros y de derechos humanos, Jairo Castrillón, aseguró que la protesta es pacífica y sin vías de hecho, por lo que supuestamente no se presentarían bloqueos en la entrada del proyecto Gramalote. Aseguró que los empleados sí están pudiendo ingresar a sus trabajos.

“Ahí no se le está impidiendo la entrada a nadie porque ahí están los celadores, las personas entran y salen, la compañía tiene varias puertas. Nosotros en ningún momento le impedimos a alguien que trabaje, la protesta de nosotros es pacífica“, explicó el líder minero.

El consejo de seguridad se llevará a cabo este martes en la Gobernación de Antioquia. Allí, las autoridades analizarán qué medidas tomar para evitar que el nuevo paro minero convocado en San Roque no se torne violento como ocurrió en Segovia y Remedios durante 43 días, situación que dejó 3 muertos y más de 30 heridos.

Los mineros de San Roque y Santo Domingo exigen que la multinacional AngloGold Ashanti los indemnice y los traslade para abandonar pacíficamente las minas del proyecto Gramalote, una de las concesiones mineras más grandes en el país.