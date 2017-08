Manifestantes en Guamal (Meta) aseguran que hubo exceso de las autoridades

Foto captura video publicado en redes sociales.

Comunidades de la vereda Pio XII en el municipio de Guamal (Meta), expresan que las protestas que se viene realizando en contra de la explotación petrolera por parte de Ecopetrol en la zona, es pacífica y constitucional y que luego de que cuatro mujeres iniciaron una huelga de hambre, la fuerza pública arremetió contra los manifestantes y los agredió.

Fernando Ómbita, uno de los voceros de las protestas, señaló que el Esmad, agredió a estas mujeres que ejercían su legítimo derecho a la protesta e indicó que este plantón lleva más de siete meses y que es de carácter indefinido hasta tanto no se dé una solución a la problemática; no obstante ha sido enfático en que la comunidad de la vereda Pio XII, no permitirá que se realice explotación petrolera.

Por su parte, el comandante de la policía en el Meta, Alejandro Zapata, indicó que al parecer hubo un encuentro entre policía y comunidad con contacto personal y se verificará si hubo algún exceso o no; sin embargo, en lo que se ha podido observar en los videos que se han publicado en redes sociales, no se evidencia ningún exceso, pese a ello, se investigará para determinar si efectivamente existió o no excesos de la policía.