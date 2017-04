Foto: RCN Radio

Cuando está por conmemorarse el día Nacional de las victimas el próximo 7 de abril, las asociaciones en Manizales entregaron preocupantes cifras de los afectados del desplazamiento forzado.

El Coordinador de la Mesa Municipal de Participación de Victimas, Luis Fernando Ocampo, dijo que solo en Manizales hay 18 mil victimas del conflicto armado provenientes de distintas partes del país, por lo que se hace necesario conmemorar este día y buscar alternativas para vivir dignamente.

” Yo también soy victima del conflicto armado, a mi me desplazaron del municipio de Apia, Risaralda, y desde hace varios años vivo en Manizales donde busqué a mi familia, me radique aquí en busca de apoyo pero el gobierno solo nos da 80 mil pesos mensuales que no alcanza para subsistir, pero hemos buscado otras alternativas para salir adelante” explicó el Coordinador de la Mesa Municipal de Participación de Victimas, Luis Fernando Ocampo.

Otra de las problemáticas que mencionó el Coordinador de la Mesa Municipal de Participación de Victimas, es la estigmatización de la sociedad, que tienen perjuicios con las personas en condición de desplazamiento forzado, por lo que pretenden adelantar campañas.

El próximo viernes 7 de abril a las 11 de la mañana, en el Teatro Fundadores, se conmemorará el día de las victimas, donde se adelantará una charla de paz y reconciliación seguido de actos culturales.