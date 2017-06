En Manizales hay que desmitificar el tema de La Aurora: concejal Hernán Alberto Bedoya

Foto: Cortesía Concejo de Manizales

Este jueves en el Concejo de la capital caldense, se hará un debate de control político que permitirá conocer las posiciones tanto de la constructora del proyecto Tierra Viva, como del colectivo social “Todos Somos Río Blanco”

Cuando en el Concejo de Manizales se acerca la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial-POT- que servirá de hoja de ruta para esta capital durante los próximos 14 años y en la que como lo ha dicho el propio presidente de la corporación Víctor Hugo Cortés, “mirarán con lupa” lo relacionado con usos del suelo, zonas de expansión, plusvalía y prevención y mitigación del riesgo, se ha generado por estos días una interesante polémica que enfrenta con posiciones diametralmente opuestas a la constructora del proyecto urbanístico “Tierra Viva” y al colectivo ambientalista “Todos Somos Río Blanco”, por la pretendida construcción de una Biociudadela en zona aledaña a la reserva forestal.

RCN Radio, habló con el concejal del partido de la U, Hernán Alberto Bedoya, quién consideró que estos debates no se pueden hacer de manera pasional, porque las discusiones no se pueden basar en discursos románticos ni en suspicacias nacidas en rumores que lo único que hacen es poner en tela de juicio la honestidad de quienes durante varios años han tenido alguna relación con el proyecto. “Si alguien tiene pruebas de supuestos sobornos en este caso, lo mejor que puede hacer es aportarlas ante la Fiscalía o ante las autoridades correspondientes y no escudarse en las redes sociales para “chisguetear” a la gente, como lo hace un concejal a través de videos”.

Bedoya Cadavid, dijo que la gente tiene que comenzar por entender las dos versiones antagónicas: una, la de los ambientalistas y otra, la de la constructora que está cumpliendo con unos requerimientos ambientales. Puso como ejemplo, la exigencia que Corpocaldas le hizo a la urbanizadora en lo atinente a la huella de carbono en cuanto a garantizar la siembra de un determinado número de árboles; en este sentido-dijo- ellos no sólo no van a talar los existentes en el sector, sino que van a plantar casi 6.000 árboles más. “Esto significa que se va a captar huella de carbono en 6.72 veces más, explicó el concejal.

También se refirió al concepto favorable de Aguas de Manizales para la construcción del proyecto y expresó que la empresa certificó que este no afectará la distribución del agua que consumen los manizaleños. Agregó que en materia de fauna y de flora cumplen igualmente con las franjas de reserva de protección forestal como son las cuencas de Olivares y de Siete Cueros; Además, la microcuenca de La Arenosa, que es quiza la más cercana al proyecto y que abastece la planta de Niza, está a más de un kilómetro en línea recta de la proyectada construcción.

“Yo creo que hay que ir desmitificando este tema, porque primero, el proyecto no está en la Reserva de Río Blanco, segundo, porque tampoco está siquiera en la zona de amortiguación y tres, hay que recordar que la reserva tiene más de 4.000 hectáreas de las cuales sólo 200 son de Infi-Manizales, y el proyecto que esta a un lado de la reserva tiene solamente 7 hectáreas edificables”, precisó Bedoya Cadavid, quien hizo una comparación coloquial: “sería como poner una hormiga en la pata de un elefante”.

El concejal Bedoya advirtió en cuanto a la reserva forestal, que lo realmente preocupante es el 40% de los privados que tiene propiedades en su entorno natural, que están en la zona alta que limita con Letras y que utilizan estas tierras ubicadas en el sector de “El Desquite” para sembrarles cultivos de papa o para pastoreo. “Allá es donde realmente hay que hacer las marchas, allá es donde verdaderamente debe haber injerencia de los ambientalistas”, enfatizó.

Finalmente manifestó que hay que sopesar las dos versiones y permitir que los ciudadanos conozcan las dos realidades: la de los ambientalistas que es una preocupación válida dentro del POT, porque ha reunido a unos ciudadanos alrededor de un tema específico como este, y que también se entiendan las realidades de una constructora que aunque no conoce ni está a su favor, si ha podido sacar conclusiones apoyado en los argumentos de orden técnico de entidades como el Ministerio del Medio Ambiente, Corpocaldas, la Secretaría de Planeación del Municipio y Aguas de Manizales, que le dieron su visto bueno y determinaron como autoridades facultades para hacerlo, que el desarrollo del proyecto no interfiere para nada en la reserva… si no les creemos a ellos ¿entonces a quien más le vamos a creer? se preguntó el concejal Hernán Alberto Bedoya.