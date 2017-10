Manizales en educación según un experto, es comparada con el dicho “en tierra de ciegos, el tuerto es rey”.

Foto/ RCN Radio

En el encuentro “Un café por la educación” llevado a cabo en la ciudad de Manizales, participaron diferentes actores de esta importante temática, entre ellos Julian de Zubiría Magister Honoris Causa en desarrollo intelectual y educación de la Universidad Católica del Ecuador, Juan Carlos Gómez Montoya secretario de educación municipal y Paola Portilla coordinadora general del programa Todos por la educación.

El tema central era los desafios que tiene la educación para los proximos nueve años, donde maestros, jovenes,educadores, sociedad civil y expertos, pudieron intervenir opinando y aportando a la construcción de una mejor educación para las próximas generaciones.

Durante su intervención el experto en educación Julián de Zuburía manifestó que, para que haya cambio se necesita que seamos conscientes de que el problema en la educación es mucho mas grave de lo que creemos, que los jóvenes hoy por hoy no aprenden a leer, escribir, pensar, argumentar ni a convivir, que ademas mientras no reconozcamos que hay problemas muy serios en la formación de nuestros maestros, no podrá haber cambio.

A la pregunta de RCN Radio de como encontro a Manizales en materia de educación el experto dijo:

“En tema de educación yo encuentro que Manizales esta un poquito adelante del promedio del país, y cree que ya resolvió el problema. No, si uno dice que en Manizales 1,5 de cada 100 habitantes leen bien, pues obvio que es mejor que el resto del país que esta en 1 de cada 100, el problema es que se esta comparando con un país que esta muy mal”

Resaltó la alianza publico-privada que han hecho las entidades, la cual ha sido estrategia pionera en ciudades como Medellin y Manizales, pero indica que no pueden celebrar con cifras tan bajas cuando hay por que trabajar, pues en “tierra de ciegos el tuerto es rey” expresa Julián de Zubiría respecto a Manizales.

Ante esa apreciación, el secretario de educación municipal Juan Carlos Gómez Montoya respondió que no comparte lo dicho por el experto dado que, “ él quería meter a Manizales dentro del mismo costal de la ineficiencia de la educación nacional, y no es justo que a uno lo generalicen y mas Manizales que ha hecho esfuerzos tan marcados, que tiene cifras para mostrar, y donde el ministerio la ha reconocido como una de las mejores en educación”.