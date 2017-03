Marcha de protesta en contra del gobierno Santos, será este 1 de abril en Manizales

La coordinadora del partido político Centro Democrático en el departamento de Caldas, Adriana Gutiérrez, invitó a los manizaleños y caldenses, a marchar en contra del gobierno, Juan Manuel Santos, el próximo sábado 1 de abril a las 10 de la mañana desde el Parque de la Mujer.

“Por qué marchar?, por todas las mentiras que le ha dicho al pueblo colombiano: Que no iban haber impuestos; las dos reformas tributarias que tienen ahorcados a los ciudadanos, que no iba haber impunidad, y ahora vemos que no hay ni un sólo día de cárcel para quienes han cometido delitos de lesa humanidad; que no iban a sacar a los guerrilleros de los centros penitenciarios, y ya como se pueden dar cuenta, hay varios de ellos haciendo fila para salir, entre otras inconformidades”, expresó la señora Gutiérrez.

Dijo, que para ella una de las cosas más graves que se ha presentado, es que hayan convertido el narcotráfico, en delito político.

Concluyó que el narcotráfico, es la gasolina para todo tipo de delincuencia, llámese guerrilla, paramilitares, las Bacrim, entre otros grupos armados al margen de la ley.