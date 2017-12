Marina Internacional de Santa Marta conmemoró cinco años de fundada

Con la presencia de los miembros de la Junta Directiva, representantes de la autoridad distrital, Armada y entidades privadas, se realizó el acto de celebración de los primeros cinco años de gestión de la Marina Internacional de Santa Marta como referente náutica y promotora turística de la ciudad.

Durante el lustro que cumple, la Marina, miembro activo de la IGY, Island Global Yachting, ha recibido aproximadamente 1.300 naves de todo el mundo, en diversos eventos marítimos generando más de 700 empleos entre directos e indirectos.

Manuel Julián Dávila, presidente de la Junta Directiva compartió un balance de los logros alcanzados por la Marina durante los cinco años.

“Cómo la Marina ha contribuido en la generación de impuestos para la nación, más de $4.000 millones de pesos en cinco años de operación; la Marina ha incentivado la construcción de apartamentos y de hoteles a su alrededor, que generan más de $2.500 millones de pesos adicionales en impuestos prediales frente a las arcas del distrito, tiene la generación de empleo de la gente que trabaja en la Marina, que trabajó en su construcción, que trabaja hoy, que trabaja en las embarcaciones, que trabaja en los restaurantes y próximamente en el hotel Marriot de la Marina que son más de 200 personas directas; tenemos hoy tres hoteles que antes ni nos imaginábamos que íbamos a tener, el Hilton, el Marriot, el Best Western; también tenemos todo el componente de la protección costera y desde el punto de vista turístico hay que destacar el papel de la Marina, cómo traído más de 3.000 visitantes, turistas internacionales”, indicó el ejecutivo.

El gestor turístico Carlos Socarraz, compartió su experiencia como primer gerente de la Marina Internacional de Santa Marta.

“La Marina de Santa Marta es un sitio privilegiado desde el punto de vista geográfico, no hay un punto en el Caribe que tenga las ventajas que nosotros tenemos; la Marina de Santa Marta tuvo muchos detractores pero la gente después se va dando cuenta que las cosas tiene una ventaja y unos beneficios, no es un turismo masivo pero es un turismo que deja más que el turismo de cruceros ya que el turismo náutico tiene cuatro o cinco veces más poder adquisitivo que cualquier otro turista”, explicó el ex gerente de la Marina.