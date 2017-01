En marzo funcionarían todas las estaciones de Transcaribe

Transcaribe busca completar el 40% de la ejecución del sistema, la promesa es que en tres años esté al 100%.

El gerente de Trasncaribe, Humberto Ripoll, anunció el cronograma de actividades del Sistema Integrado de Transporte para los próximos 45 días, anotó que durante el primer mes de 2017 será inauguradas las estaciones de Lo Amador y República del Líbano, las dos restantes serán habilitadas en febrero y marzo respectivamente, y así completar el ciclo de estaciones.

Ripoll agregó que el 22 de enero agregó entrarán en funcionamiento las plataformas del Patio Portal, así como la implementación de una nueva ruta (A106) para los sectores de Huellas de Alberto Uribe y Urbanización La Carolina, al sur de la ciudad, y que eran zonas que en los diseños iniciales de Transcaribe no se tenía proyectado por que eran territorios no urbanizados, y la ruta de los estudiantes (A102), que beneficiará a la zona escolar y universitaria de La Tecnológica de Bolívar y San Buenaventura y que llegará hasta el Portal.

El gerente también anunció que la Ruta circular de extensión hacía el Centro Administrativo Departamental en la vía que comunica a Cartagena con el municipio de Turbaco, y explicó que para ese recorrido solo habrá un recorrido y no contará con etapa pedagógica, apuntó que “esta es una ruta que no estaba concebida, que tiene más de 3 kilómetros en vacíos, en los que los pasajeros no ingresarán, ni subirán para hacer la validación”

Entre las novedades está la implementación de la Ruta expresa, que según las directivas del sistema integrado de transporte, nació que tras analizar el estudio de la demanda en las diferentes estaciones, “vamos a tener once vehículos articulados que van a recorrer las primeras tres estaciones (Portal – Madre Bernarda y Castallena) y de ahí no paran más hasta el Centro y la Bodeguita, que comenzaría a finales de enero y tendría un horario particular”

Humberto Ripoll explicó que con la implementación de la fibra óptica se podrá instalar el circuito cerrado de televisión, apuntó que cada estación tendrá una cámara tipo domo para garantizar la seguridad de los usuarios del sistema, “estábamos a la espera de contar con la fibra óptica para en febrero contar con un centro de control ”

Transcaribe cerró el 31 de diciembre de 2016 con el pago de 405 vehículos, el gerente Ripoll indicó que el sistema tiene un saldo de 20 mil millones para continuar con el proceso en el 2017, proyectando 500 buses.