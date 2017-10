Más de 1.000 casos de abuso sexual a niños han sido denunciados este año en Medellín

Foto referencial Ingimage

La policía metropolitana del Valle de Aburrá reveló que este año han recibido 1.085 denuncias por abusos sexuales contra niños en Medellín y los otros 9 municipios de la región. La última víctima es la niña de 2 años que fue trasladada a un hospital, debido a los abusos sexuales de su padre, que eran avalados por la mamá.

El coronel Jaime Perdomo Solano, jefe de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana, confirmó que en los últimos 5 casos los presuntos responsables serían los padres y padrastros de las víctimas, por estos hechos fallecieron dos niños de 2 y 4 años de edad.

Aunque la cifra sigue siendo alta, las autoridades no descartan que la lista sea muy superior, teniendo en cuenta el subregistro de los casos que no son denunciados por temor. Por ejemplo, en el caso del niño de 2 años abusado y asesinado en Medellín, habían 7 testigos que no denunciaron por amenazas de muerte del padrastro.

Para rechazar estos hechos, cerca de tres mil personas participaron de una carrera atlética contra la explotación sexual y comercial de los niños y adolescentes en Medellín. La policía informó que la mayoría de los abusos son cometidos por padres, padrastros y tíos de las víctimas.