Más de 100 mujeres venezolanas que ejercían la prostitución fueron deportadas a su país

En diversos operativos realizados por las autoridades en pleno centro de Cúcuta, fueron halladas un gran número de mujeres de nacionalidad venezolana ejerciendo la prostitución.

En bares y discotecas encontraron a mujeres venezolanas que ingresaron ilegalmente a Colombia y habían sido contratadas para trabajar como prostitutas, “nos preocupa por la contratación ilegal de estas mujeres, pero también el problema de salubridad por los posibles brotes de enfermedades de transmisión sexual en esta zona de frontera “dijo a RCN Mauricio Franco secretario de seguridad en Cúcuta.

Durante los operativos hallaron varias menores de edad, quienes indicaron que diariamente ingresan a Colombia y posteriormente regresan a su país con el dinero logrado en la noche anterior.

“Maduro nos llevó a esta situación, no tenemos, trabajo, ni mucho menos alimentación”, dijo una de las mujeres venezolanas que fue deportada hacia Venezuela por parte de Migración Colombia.

“No consigo, para comer para mis hijos, es la única forma de sobrevivir, yo soy farmaceuta, es la primera vez, me da vergüenza, pero no tengo otra opción porque en Venezuela no hay absolutamente nada” dijo a RCN una de las mujeres venezolanas deportadas.