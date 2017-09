Más de 3.500 usuarios se inscribieron el primer día para sorteo de boletas para el partido Colombia vs Paraguay

Durante la jornada de inscripción para el sorteo que otorga máximo dos boletas por persona para el partido de Colombia Paraguay contó con la participación de 3.500 usuarios que llegaron hasta el Estadio Metropolitano y el parque Whasington.

No se registraron problemas de orden público ni aglomeración en las filas pero si hubo inconformidad con algunos seguidores de la selección por este mecanismo que aun no garantiza el ingreso al estadio.

“No me dieron inscripción por que no tengo correo electrónico, tampoco celular, osea me tocará verlo en la casa” dijo decepcionado Libardo López, de 68 años.

“Llegamos desde Medellín y bueno nos parece complicado que pese al esfuerzo, pese a la trasnochada y ser de los primeros, eso no garantiza una entrada” dijo Jhon Jairo Contreras.

Hoy el proceso continúa a las 8 de la mañana continúan las inscripciones al sorteo, las personas con cédula en mano se inscriben y reciben un tiket que deberán presentar para reclamar las entradas de salir favorecidos para su compra tras el sorteo que se realizara mañana a la 4 de la tarde.