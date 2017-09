Más de 300 personas hacen fila para adquirir una boleta para el partido Colombia vs Paraguay

Con hamacas, sillas y ollas para hacer la comida permanecen día y noche, a las afueras del estadio Metropolitano por lo menos 100 familias que se relevan en tres turnos para adquirir una boleta para el partido de Colombia contra Paraguay.

“Estamos desde que se acabó el partido de Colombia contra Brasil, de inmediato decidimos hacer la fila y estar acá a la intemperie así llueva, con tal de conseguir una boletica para el partido” dijo José Martínez uno de los hinchas de la selección que aspira entrar al estadio el 5 de octubre.

Marina Tovar, tiene 55 años y esta con su cachucha sentada en una silla esperando que abran las taquillas y adquirir las boletas “Yo estoy desempleada y pues mi sueño es entrar al estadio, mis hijos me dan la plata para la boleta, ellos me invitan pero yo voy adelantando acá el proceso para lograr la boleta”.

Otros ciudadanos que pasan cerca al estadio metropolitano, aseguran que ellos son revendedores que posteriormente van a vender la boleta hasta 10 veces más cara “Ellos dicen que la boleta es para ellos, pero sabemos que no es así, eso se volvió una mafia que le quita a muchos la opción de adquirir una entrada de manera justa y al precio que debe ser” dijo un taxista que pasó por el sector oriental a las afueras del Metropolitano.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también anunció que solicitó 6 mil boletas a los barranquilleros quienes esperan que no se registre irregularidades en su entrega “ anunciaron un sorteo y después del sorteo escogen a quienes lograran tener las boletas, pero eso no esta bien, no deben hacer sorteo solo deberían abrir la taquilla, ese sorteo lo pueden manipular” dijo Eduardo Villarreal, hincha de la selección.

Aun no se ha oficializado la fecha de inicio de venta de boletas por parte de ‘Tu Boleta’, empresa asignada por la Federación Colombiana de Fútbol ni tampoco los precios.