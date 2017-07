Más de 400 mil toneladas de ñame están pudriéndose en los Montes de María

Foto: Cortesía habitantes.

En al menos 72 poblaciones agrícolas de los montes de María se han creado montañas de ñame, las cuales crecen permanentemente ante la superproducción que registraron los cultivos durante este año.

Las grandes cantidades del tubérculo son apilonadas en las fincas, a un costado de los caminos e incluso dentro de las casas.

Aroldo Canoles, líder campesino de la zona aseguró que son más de 400 mil toneladas las que permanecen represadas por la falta de compradores, quienes no estaría llegando a la zona por el mal estado de las vías.

“Son montañas de ñame las que hay en el territorio, exageradas cantidades, no hay vías para sacarlo y además de no haber vías, mucho ñame se está perdiendo otros no lo han podido cosechar debido a la escaza demanda. No tenemos comercializadores y son más de 400 mil toneladas de ñame las que tenemos. Nosotros fuimos afectados por la muerte de más de 6 mil hectáreas de aguacate por la plaga y ahora estamos en esta crisis de ñame. Esto redunda en un problema social. Asi como en el interior del país la cultura es la papa, acá la cultura de nosotros es el ñame y a ellos los socorrieron a su tiempo, el mismo Ministerio les compró el producto ahora acá en los Montes de María también somos colombianos”, señaló Canoles.

En la población de Macayepo, zona rural del Carmen de Bolívar, algunos ñames han empezado a descomponerse y el temor de los campesinos es que toda la producción se pierda y los deje sin recursos.

“Es la economía nuestra la que nos ayuda para el sustento de nuestras familias y para seguir sembrando otros cultivos… las cantidades de ñame que tenemos están por pilas. Le pedimos al gobierno que nos ayude en este sistema porque es el principal foco de la economía nuestra en esta zona del país. Tengo por lo menos unos 500 bultos que me quedaron ahí, no sabemos que hacer, nadie lo quieren”, indicó un campesino de la zona.

Son al rededor de 1200 campesinos los que hoy están saturados de comer ñame tres veces al día, algunos de manera desilusionada cuentan que han tenido vender un bulto de 100 libras por tan solo 10 mil pesos y sin embargo no hay quien les compre su cosecha.

“Hay una superproducción de ñame en la región este año y los precios son extremadamente bajos. Es una crisis que está sufriendo el campesinado ñamero en esta región porque dependemos de la cosecha en estos meses para seguir renovando otros cultivos y para subsistir en la economía que llaman campesina. Los precios son extremadamente bajos, ahorita se está vendiendo el bulto de ñame de 100 libras en 10 mil pesos y no lo quieren los compradores por la abundancia que hay”, señaló un productor de la zona.

Es tanta la desilusión de esta zona que algunos han optado por dejar perder sus cultivos, debido a que cada casa se crean montañas de hasta 2 metros de ñame y no hay quien lo compre o lo consuma.

“Estamos desesperados, no tenemos clientes a quien venderle el ñame y el gobierno no nos ha ayudado. Estamos asustados porque pasan 20 días y se daña…”, comentó Manuel Montes, agricultor.

“Algunos ni siquiera lo han cosechado, ya lo dejaron perder ahí enterrado en el suelo porque no paga los gastos. Es decir que no es rentable ni sacarlo para que se pierda”, añadió el líder Aroldo Canoles.

Esta situación está generando crisis en las comunidades rurales de los montes de maría, las cuales intentan reactivar su economía campesina después de los daños que dejó el conflicto armado en esa zona.