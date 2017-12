Más de 50 accidentes se han registrado en la “curva de la muerte” en Bogotá

Curva de la muerte. Foto: RCN Radio

“La curva de la muerte” se encuentra en la carrera 30 con Américas, con más de 50 accidentes en los últimos dos años

Los ciudadanos que a diario transitan por la carrera 30 con Américas denunciaron que en ese sector de la capital de la República se encuentra la “curva de la muerte”, en donde advierten que es una de las zonas donde más se registran accidentes viales.

La comunidad, en diálogo con Rcn Radio, pidió a las autoridades viales que instalen reductores de velocidad y señalización para que se reduzcan los accidentes en la zona de la carera 30 con avenida Américas sentido sur norte.

“Yo he visto por lo menos unos 40 accidentes, en este sector no hay reductores no hay señalización y las personas pasan en los carros una velocidad impresionante”, sostuvo un ciudadano.

De acuerdo con las autoridades en los últimos dos años se han registrado 58 accidentes de transitó que han arrojado una cifra de 5 personas que han perdido la vida y 8 heridos.

Cabe recordar que el pasado noviembre un conductor de una camioneta murió junto con otras dos personas en un accidente de tránsito que se registró en la carrera 30 con Avenida Américas, al parecer por exceso de velocidad y porque supuestamente estaba manejando en estado de embriaguez.

Las versiones preliminares, apuntaron en su momento a que el carro se desplazaba a más de 150 km/h, en un corredor donde el límite permitido es de 60 km/h.