Más de 50 campesinos de los Montes de María realizarán hoy “Ñametón” para impulsar consumo de ñame

Foto: Cortesía.

Con más de 12 toneladas de ñame, los campesinos de la alta montaña del Carmen de Bolívar llegarán a Cartagena para realizar la “ñametón”, una jornada maratónica que busca promocionar el consumo de ñame tras la crisis que afrontan los Montes de María por la sobreproducción de este producto.

Aroldo Canoles, líder campesino de alta montaña, aseguró que esperan aliviar de manera momentánea sus dificultades económicas con las ventas que realicen en el ñametón.

“Llevamos unas 12 toneladas de ñame y la mayor disposición de seguir visibilización la problemática del ñame. Para eso vamos, va a una delegación de 20 a 25 campesinos a mostrar el tema”, dijo Canoles.

Así mismo Juana Ruíz, premio Nacional de Paz y vocera de las mujeres víctimas del conflicto armado en Montes de María, manifestó que además de ñame, se estarán presentando productos derivados como la mermelada, dulces, tortas y fritos.

“Nosotros desde la comunidad de Mampujan vamos a participar de la ñametón, llevando algunos camiones de ñame para vender las diferentes variedades de ñames. No vamos a preparar los platos, le dimos la oportunidad a San Cayetano que preparan los platos porque ellos tienen el Festival del Ñame y acordamos que se mostraran las comidas que se hacen en ese festival, se darán a probar gratis“, añadió Juana Ruíz.

La Jornada de Ñametón se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y según el organizador oficial de esta jornada, el director (e) de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bolívar, Álvaro Redondo, busca mostrar al país la crisis de los Montes de María por cuenta de la sobreproducción de ñame y la falta de compradores.

“Lo que buscamos es que el país entienda que estos son campesinos trabajadores que fueron golpeados por la violencia que vivió este país y que ahora están haciendo lo que saben hacer que es sembrar la tierra y ahora tenemos una producción importante que requiere de la atención de los gobiernos locales, nacional, de los colombianos y los empresarios. Vamos a tener ñame espina, también ñame diamante y vamos a traer suficientes producto”, señaló Redondo.

Sin embargo, pese a la buena acogida que ha tenido esta jornada, otros líderes campesinos como Hernando Gonzáles, aseguraron que el problema del ñame no se soluciona solo con mostrar el problema y piden al gobierno departamental y Nacional acciones más contundentes.

“Muchos de nuestros campesinos líderes estarán en el Ñametón, creemos que es un buen espacio para reflejar las necesidades y la situación que están viviendo los productores pero sabemos que no es la solución de fondo. Esto sirve para visibilizar el tema más no es la solución porque no es compromiso serio, esperamos que empresarios lleguen a la región porque el tema del ñame es muy grande. Además esta situación del ñame está relacionado con otras cosas por ejemplo en el Carmen de Bolívar el sistema de vías terciaria no existe lo que incrementa los costos“, dijo González.

Según los sectores campesinos que se han mostrado indiferentes a esta jornada, se requiere de vías terciarias, tecnificación del campo y acceso a créditos bancarios para que su trabajo tenga valor y no se pudra como está pasando con el ñame en las poblaciones rurales.