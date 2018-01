Más de 6000 estudiantes en Cartagena están en riesgo de perder su cupo escolar

Foto referencial de AFP

El pasado 29 de enero iniciaron las clases en Cartagena, sin embargo, todavía hay niños y jóvenes que no han podido retornar a las aulas y corren el riesgo de perder su cupo escolar.

Así lo advirtió Iván Sanes, director de cobertura de la Secretaria de Educación Distrital, quien manifestó en diálogo con RCN Radio que el riesgo de quedarse sin cupo corresponde a los estudiantes antiguos, donde la cifra se ubica en más de 6500.

Advirtió que si esta semana, los padres de familia no matriculan a sus hijos, esos cupos serán asignados a otros estudiantes.

“A la fecha, hasta hoy, tenemos 6533 antiguos que no han renovado sus matriculas en nuestras instituciones educativas oficiales. Desde el mes de diciembre del año pasado, hemos estado haciendo los llamados, visitando los centros educativos, adelantando jornadas de matriculatones, pero no lo han hecho. No sabemos por qué los padres no aparecen para renovar las matriculas de sus hijos”, dijo.

Y agregó: “Esto es inverosímil, porque muchos de esos padres, ni siquiera han recogido los boletines del último periodo y del boletín final del año pasado”.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Cartagena, 120 mil estudiantes corresponde la población escolar en colegios públicos que debe estar matriculada para este 2018.