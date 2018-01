Desmanes por inmovilización de motos en plan tortuga en Bogotá; Policía investigará abusos

Foto: RCN Radio - Inaldo Pérez

La administración distrital anunció que en medio del plan tortuga que adelantaron miles de conductores de motos en Bogotá, impuso más de 200 fotomultas e inmovilizó 100 de esos vehículos.

Este viernes los motociclistas adelantaron un plan tortuga en distintos puntos de la ciudad: calle 26, calle 80, calle 170, Avenida Caracas, Autopista Sur, entre otros, para rechazar la prohibición del parrillero hombre.

Sin embargo, se registraron algunos altercados sobre la Avenida 26 en medio de los bloqueos de los motociclistas luego de que la Policía y el Esmad llegó al lugar acompañados de grúas e inmovilizaron decenas de motos, lo que causó desmanes en este sector de la ciudad.

“Yo iba para mi trabajo y me uní a la protesta. Empecé a pitar pacíficamente y me rodearon los del Esmad y me quitaron la moto”, dijo a RCN Radio uno de los motociclistas que calificó el hecho como represión.

La Policía anunció que investigará a los uniformados que cometieron abusos en contra de los motociclistas durante la jornada de protestas.

Entre tanto, un grupo de motos intentó llegar a la Plaza de Bolívar pero la Policía impidió su ingreso y a otros que se agolpaban al frente de la Alcaldía para exigir hablar con el alcalde Enrique Peñalosa no los atendieron.

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, dijo: “Vemos con preocupación que se han registrado algunos bloqueos en algunos sectores de la capital, vamos a imponer más de 200 fotomultas por infracciones de tránsito y más de 100 motos serán inmovilizadas”.

Agregó que en las primeras horas de la mañana se registraron afectaciones de movilidad en 10 puntos de la ciudad por cuenta del plan tortuga de los motociclistas.

Los puntos de concentración más críticos fueron la carrera 30 con calle 43 (3.000 motos); calle 19 con carrera 28 (300 motos); calle 19 con Carrera 13 (200 motos); carrera 30 con calle 26 (1.000 motos).

Infracciones al tránsito

Por abandonar, bloquear una calzada, dejar solo su vehículo o transitar en contravía o por aceras peatonales, calzadas o carriles para transporte público o CicloRutas:

● C02 – Estacionar un vehículo en sitios prohibidos (multa de $390.600).

● C03 – Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito (multa de $390.600).

● C04 – Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por el Código de Tránsito las señales de peligro reglamentarias (multa de $390.600).

● D03 – Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril (multa de $781.200 e inmovilización del vehículo).

Por realizar plan tortuga:

● C14 – Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (multa de $ 390.600 e inmovilización del vehículo).

● C25 – Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos (multa de $390.600).

● C31 – No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito (multa de $390.600).

● D04 – No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo ($781.200).

● D05 – Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados (multa de $781.200).

● D07 – Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas (multa de $781.200).

● D09 – No permitir el paso de los vehículos de emergencia (multa de $781.200).

Por perifonear o usar megáfonos en la vía:

● B23 – Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento (multa de $208.300).

● C29 – Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos (multa de $390.600).

● D17 – Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores (multa de: $781.200)

