Más de 500 cartageneras acudieron a microrrueda de empleo por Día de La Mujer

Foto: cortesía Sena Bolívar.

Jaime Torrado, director regional del SENA en Bolívar, entregó un parte positivo en torno al balance que arrojó la Primera Microrrueda de Empleo que la entidad realizó en Cartagena para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Indicó al Auditorio Carlos Useche del Centro Multisectorial, ubicado en el barrio de Ternera, acudieron 530 mujeres que se postularon a 73 vacantes para 22 perfiles ocupacionales.

Fueron seis las empresas ofertantes que buscaban vacantes de Coordinador Restaurante, Meseras, Auxiliar de cocina, Analistas de Gestión Humana (Reclutamiento y Selección), Confección, Enfermeras, Auxiliar de caja, Asesoras de ópticas, Mecánica Hidráulica, tecnólogas en electricidad; operadores de grúa, entre otras.

“Las expectativas que tenía de estas convocatorias eran diferentes, es primera vez que vengo a una y me ha gustado bastante, la atención principalmente y que hay diferentes vacantes que no pensé estarían acá, como por ejemplo, Asesor Comercial con empresas como Protección Fondo de Pensiones y Cesantías, Crepes and Waffles y Sermax. Otra que me llamó la atención fue Inspector de Servicios”, expresó Yolima Tapias, una de las participantes.

En el país, se realizaron 50 microrruedas de empleo en donde se postularon a más de 7.000 ofertas laborales en distintos perfiles. En 2016, se ofrecieron en estas microruedas 386 mil empleos para los colombianos, de los cuales 182 mil fueron ocupados por mujeres.