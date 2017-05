“Más del 67% del agua en Santa Marta se está perdiendo”: alcalde Rafael Martínez

El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez aseguró que se han encontrado dificultades en el suministro del servicio de agua por cuenta de las malas condiciones en que se recibió la infraestructura por parte de la extinta Metroagua, entre las cuáles se encuentra la pérdida de un alto porcentaje de agua potable tratada por metro cúbico.

Según el mandatario, durante el proceso de empalme entre la empresa saliente Metroagua y el nuevo operador Essmar y su aliado estratégico, Veolia, se detectaron otros problemas como el hallazgo de 28 tapas del sistema de alcantarillado en precario estado, 83% de la infraestructura que amenaza ruina y complicaciones para el recibo del líquido del río Piedras que podría dejar un desabastecimiento del 40% en la ciudad.

“En la planta de Mamatoco se está perdiendo 30% de la propia planta producto de la ineficiencia en los procesos de tratamiento, cuando no debería superar el 5% que es la meta que nos hemos propuesto y así hemos detectado por toda la ciudad más del 67% del agua se está perdiendo, es decir, de cada metro cúbico de agua que se trata pierde 67%, entonces en esas condiciones, cómo le vamos a garantizar agua potable y agua de calidad a los samarios; aquí lo que estamos viendo es que la empresa anterior (Metroagua), efectivamente no solo no invertía, no solo descuidó el sistema, no solo no hacía mantenimiento, sino que se estaba llevando la plata y los recursos que los samarios en la tarifa que aportaban para inversión”, aseguró el burgomaestre.

Ante este panorama el alcalde Martínez anunció un plan de inversiones para afrontar la contingencia detectada.

“Ya tenemos un plan de corto, mediano y largo plazo, ya sabemos cuáles son las inversiones urgentes, las vamos a hacer entre la Essmar, la alcaldía y el aliado (Veolia) para la operación que ronda más o menos $10.000 millones de pesos, pero realmente las inversiones que hay que hacer para optimizar el sistema y poder garantizar a los samarios un mejor servicio estaría rondando los $35.000 millones de pesos, recursos que no tenemos ahora, vamos a empezar a hacer la gestión desde la alcaldía, sin embargo con estos $10.200 millones de pesos que vamos a invertir durante estos 12 meses, vamos a ver mejoras importantes por ejemplo la calidad del agua”, indicó el mandatario.

Finalmente el alcalde confirmó que en este primer mes desde el 18 de abril hasta el 18 de mayo se alcanzó una eficiencia en la atención del 86,7%.