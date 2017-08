Más de mil kilos de carne decomisados en la vía entre Chiquinquirá y Bogotá

Foto: Policía Nacional.

Dos personas fueron capturadas cuando movilizaban dentro de un vehículo tipo furgón 29 canastillas que contenían 1027 kilos de carne sin las debidas condiciones higiénicas ni sanitarias; así como tampoco conservaban la cadena de frío.

La captura se produjo en el sector La Palestina, en la vía que conduce de Chiquinquirá hacia la capital del país. Los responsables del acto ilícito fueron identificados como Oscar Darío Cáceres, natural de Fortul (Arauca), de 41 años de edad y Ronal Alexander Pinilla, oriundo de Chiquinquirá (Boyacá), de 22 años de edad.

Los hombres no portaban la documentación que acreditara el legal sacrificio y transporte, razón por la cual, la policía procedió a su captura e incautación del producto cárnico, teniendo en cuenta que no es apto para el consumo humano, ya que sus condiciones de transporte no son adecuadas, al igual que no contaban con los sellos y guías respectivos, según lo establecido en la normatividad vigente.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 23 URI de Chiquinquirá y la carne entregada a la oficina de saneamiento ambiental de esa ciudad.