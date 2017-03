Más de mil vehículos se encuentran listos en el Terminal de Transporte de Neiva

En la Terminal de Transportes de Neiva se cuenta con un parque automotor de más de mil vehículos que estarán a disposición de los viajeros para este fin de semana festivo, donde se espera que ingresen al departamento más de 22 mil pasajeros.

Según manifestó el gerente del terminal de transportes Gilberto Casallas, se ha realizado una serie de controles para evitar que se presenten anomalías, hurtos y diferentes situaciones que perjudiquen la seguridad de los turistas.

El directivo invitó a los pasajeros a no recibir comida, ni bebidas a personas extrañas y no comprar tiquetes en los lugares no autorizados para evitar que se presenten estafas.