Masiva participación de venezolanos en Barranquilla durante plebiscito

Hasta el momento se ha registrado la presencia de 1.230 venezolanos en los tres puntos previstos en Barranquilla para el plebiscito, uno ubicado en el centro y dos en el norte de la ciudad.

Con cánticos del folclor venezolano, algunos ciudadanos mostraron su emoción de participar en esta jornada “Estamos felices porque el pueblo está unido por un mejor futuro de nuestro país es una dura lucha que queremos ganar” dijo Lucía Martínez.

El monseñor Jairo Jaramillo, el gobernador Euardo Verano y varias ONG han recorrido los diferentes puntos de votación como veedores de transparencia de esta jornada en el departamento del Atlántico.

La consulta del plebiscito para los ciudadanos venezolanos prevista para este domingo, dispuso tres puestos para ejercer la participación ciudadana en la ciudad de Barranquilla.

Las mesas estarán ubicadas en la carrera 44 No. 82-16 locales 103 – 104; carrera 44 No. 55-32 y en la carrera 53 No. 80-177.

En el Atlántico se estima la presencia de 10.ooo venezolanos y se espera la participación al menos de 3.600 ciudadanos del vecino país.