Masivas marchas en el país en rechazo al recorte presupuestal a la ciencia y la tecnología

Una movilización masiva se registra en las principales ciudades del país como rechazo al recorte en el presupuesto destinado a la ciencia y la tecnología el cual pasará de $320.000 millones a $220.000 millones para el año 2018. (Lea también: Comunidad científica lamenta que la ciencia y la educación no sea una prioridad en Colombia)

En el centro de Bogotá, un nutrido grupo de estudiantes y docentes de Ciencias por medio de pancartas, banderas y pitos, aseguran que con esta decisión no solo se pone en riesgo la continuidad de Colciencias, sino también el avance en materia de investigación.

Enrique Forero, presidente de la Academia de Ciencias, indicó que los efectos de este recorte son gravísimos para el desarrollo de la educación, la tecnología y el conocimiento. “Un país que no produce su propio conocimiento y que no apoya su Ciencia, no tiene posibilidades de salir del subdesarrollo”, dijo.

Indicó que “cuando uno se compara desafortunadamente con otros países como Corea que estaba en una situación igual a la nuestra hace 50 años y hoy es una potencia, es porque han invertido en ciencia y educación“.

Por su parte, Gabriela Delgado, directora del programa de Farmacia de la Universidad Nacional, aseguró que el Gobierno está incumpliendo las promesas de aumentar la inversión en materia de educación, tras los acuerdos alcanzados con las Farc. (Lea también: Gobierno se comprometió con exdirectores de Colciencias a defender intereses de la entidad)

“Lo más irresponsable es que les estamos exigiendo en las aulas de clase a los estudiantes que se formen en Maestrías y Doctorados para sacarlos a la calle graduados en un país que no tiene futuro y que no valora el conocimiento”, señaló.

Expresó que “Queremos pedirle al Gobierno que sea coherente con los anuncios que hizo cuando señaló que si se acaba la guerra, el presupuesto de la Defensa se iba a destinar a la ciencia y la educación“.

Entre tanto, estudiantes de ciencia como Carolina López de la Universidad Nacional, dijo que con esta decisión se acaba con la posibilidad de que los jóvenes del país puedan convertirse en científicos.

“Estamos protestando porque consideramos que esto que está sucediendo es muy grave, porque acaba con la posibilidad de formarnos y ofrecerle un mejor futuro al país”, manifestó.

Otro estudiante señaló que “es una lucha que tenemos que dar porque no es posible que recorten la posibilidad de crecer en materia de ciencia en el país y en las investigaciones en las que hemos venido trabajando desde hace años”.

Finalmente, el director del Instituto Distrital de Ciencia Bernardo Camacho, señaló que esta es la última opción que tiene ese sector ante la indiferencia del Gobierno frente al recorte presupuestal anunciado para el próximo año.

“No hemos encontrado otra forma que salir a la calle, cosa que no estamos acostumbrados a hacer, esta demostración de interés por parte de la comunidad científica es para que el Gobierno nos escuche frente a esta grave decisión”, aseguró.

Medellín

Universitarios, profesores e investigadores de la ciudad de Medellín se concentraron este jueves en el centro administrativo La Alpujarra.

Bucaramanga

Estudiantes y hasta el mismo rector de la UIS, Hernán Porras, fueron quienes convocaron al plantón. Hay dos puntos de encuentro, uno frente a la Gobernación de Santander y otro más en la UIS que recorre la carrera 27 en sentido Norte – Sur, hasta llegar al centro de la ciudad.

Las marchas se concentraron frente a la Gobernación de Santander.

Armenia

Estudiantes dedicados a la investigación lideraron la marcha por las principales calles de Armenia para rechazar el recorte al presupuesto para la ciencia. (Amplíe aquí la información)

Fueron más de 100 personas en su mayoría estudiantes quienes participaron de una marcha por las principales calles de Armenia hasta llegar a la Plaza de Bolívar donde se realizó un plantón y se exigió la intervención de senadores, congresistas y el Gobierno Nacional.