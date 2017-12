Maurice Armitage entregó balance de su segundo año como alcalde de Cali

Foto RCN Radio Cali

El alcalde de Cali, Maurice Armitage dio a conocer un completo balance de su segundo año como primera autoridad en donde resaltaron algunos temas importantes para los caleños; de cómo se ha venido trabajando en cada uno de ellos para mejorarlos.

En los dos años que lleva Armitage como primera autoridad de la ciudad, uno de los temas que más ha generado controversia entre algunos caleños es la Feria de Cali, la privatización y los costos que manejan en diferentes escenarios, por el ejemplo el Salsódromo, espectáculo que le da apertura cada año a la Feria ha generado que los ciudadanos sientan que este evento de gran magnitud para la ciudad ya no sea una fiesta popular si no un evento privado.

“La Feria se ha privatizado en el sentido de que somos los caleños quienes pagamos la Feria de Cali; el desarrollo de esta le cuesta al municipio $11 mil millones anuales, lo que pagan los privados es muy poco, no pasa de $3 mil o $4 mil millones de pesos”, explicó Armitage.

Así mismo, manifestó que no podía asegurar que el próximo año la Feria fuera gratis pero si podría analizarse dicha situación.

Seguido a esto, la seguridad, fue el segundo tema más analizado por el alcalde en RCN Radio, la preocupación de los caleños con respecto a los motorizados generó que el mandatario afirmará que esta problemática se revisa en cada consejo de seguridad que realizan en la alcaldía.

“En cuanto a los parrilleros, lo que se logra evidenciar es que no están respetando a la autoridad; no se trata de colocar una multa para el conductor por colocarla, lo que se busca es que se inmovilice la moto”, manifestó el alcalde.

Agregó que aunque ya se está avanzando en esta situación, uno de los inconvenientes es el irrespeto a la autoridad.

“El policía no puede retener la moto, el agente de tránsito sí puede hacerlo pero si el agente no está a acompañado por la policía no tiene autoridad y se lo pasan por la faja; pienso que cuando se castigue de verdad y se le aplique el peso de la ley a los motociclistas por llevar un parrillero hombre se nos acaba ese dolor de cabeza”, sostuvo el mandatario.

Terminando el balance, Armitage, se pronunció sobre el Sistema de Transporte Masivo, MIO, precisó que en la actualidad a cada pasajero se le cobra 1.900 pesos por pasaje, una cifra inferior a la que paga la administración pues a la entidad transportar a los caleños les sale en 3.100 pesos solo un trayecto.

Por lo anterior indicó que era necesario subirle $100 al pasaje en el MIO, medida que regirá entre febrero o marzo.